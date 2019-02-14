Son Dakika Haberleri: Maden Kanunu Kabul Edildi

Maden Kanunu Kabul Edildi

50 dakika önce

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi elektrik tesisleri kurmasının ve işletme hakkı devredilen sermaye şirketlerinden kömür alımı yapabilecek.

Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaatlar, arama, buluculuk, görünür rezerv geliştirme ve işletme hakkının ruhsatları bölünemeyecek.

Ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim yapıldığının tespiti halinde faaliyetler durdurularak, üretilen madene mülki idare tarafından el konulacak.

Ruhsatlar, sahibinin ruhsat bedellerini ödeyerek müracaatta bulunması ve birleştirmeye konu tüm ruhsatlarının işletme izinli olması şartıyla, düzenlenme tarihi daha eski olan ruhsatta birleştirilebilecek.

Ruhsat bedelinin her yıl ocak ayının sonuna kadar tamamının yatırılmaması halinde, yatırılmayan kısmının 2 katı ruhsat bedeli olarak her yıl haziranın son gününe kadar yatırılacak, aksi halde ruhsat iptal edilecek.

Madenlerden alınan devlet hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her madene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl için belirlenerek Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:28 Kaynak: İHA

Eüaş, Maden, Politika
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