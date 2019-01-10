Maden Kanunu'nda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve...
1 saat önce
IHAAW220439-SIY/10-01-2019- Maden Kanunu'nda Değişiklik öngören Kanun Teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.
IHAAW220439-SIY/10-01-2019
- Maden Kanunu'nda Değişiklik öngören Kanun Teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi. 10.01.2019 22: 04: 39 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:10 Kaynak: İHA
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