Maden Kanunu'nda Değişiklik Öngören Teklif

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, alt komisyona sevk etti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, alt komisyona sevk etti.



Komisyon, teklifi görüşmek üzere, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplandı.



Teklifteki imza sahiplerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.



Daha sonra Elitaş, komisyon toplantısına katılan TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu'na söz verdi.



Yelmenoğlu, teklifte yer alan ham petrolün fiyatlamasıyla ilgili madde hakkındaki görüşlerini içeren bilgi notunu komisyon üyeleriyle paylaştığını belirtti.



Bilgi notunda yer alan öneriler üzerinden, Batman rafinerisinin kapanabileceği yönünde haberler yapıldığını aktaran Yelmenoğlu, "Batman rafinerisinin hem bölge hem de Batman ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Koç topluluğu olarak hiçbir zaman kısa vadeli düşünmüyoruz, kısa vadeli kararlar da almıyoruz. Bu nedenle özeleştirmeden beri, Batman rafinerisine yaptığımız yatırım 600 milyon liranın üzerinde. Kapatılması düşünülen bir rafineriye bu kadar yatırım yapılmayacağını takdirlerinize bırakıyorum. Bilgilendirmeyi, rafinericilik ve uluslararası bir mal olan ham petrolde, rekabetin yoğun olduğunu, fiyatlandırılmasının son derece hassas şekilde yönetilmesi aksi takdirde bunun rekabeti bozacak uygulamalar ve ek maliyetler doğuracağını, bunun da önemli rakamlar edebileceğini göstermek için yaptık." diye konuştu.



Yelmenoğlu, önerilerinin komisyonda dikkate alınacağına ve daha rekabetçi, uluslararası pratiklere daha uygun bir fiyatlandırma metodolojisinin tercih edileceğine inandığını ifade etti.



Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş da Yelmenoğlu'nun fiyatlamaya ilişkin hassasiyetini paylaştığını vurgulayarak, "TÜPRAŞ'ın, Batman'daki rafinerisini kapatması', kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Milli bir değerdir. O milli değerin üretilen yerde, işlenerek ekonomiye kazandırılması en önemli unsurlardan, gereklililerimizden biridir. Bu konuda firma gereken ihtimamı göstermektedir. " dedi.



Konuşmaların ardından, teklif alt komisyona sevk edildi.

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