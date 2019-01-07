Maden Kanunu'nda Değişiklik Öngören Teklif Alt Komisyonda

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Arap Takımına Transfer Olan Garry Rodrigues'den Galatasaray'a Veda Mesajı

İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi