Son Dakika Haberleri: Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi alt komisyona sevk edildi

Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi alt komisyona sevk edildi

1 saat önce

Maden teklifi TBMM Sanayi Komisyonu'ndan, alt komisyona sevk edildi.

Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi alt komisyona sevk edildi, System.String[]
Maden teklifi TBMM Sanayi Komisyonu'ndan, alt komisyona sevk edildi. TÜPRAŞ Genel Müdürü Yelmenoğlu, "Batman rafinerisine yaptığımız yatırım 600 milyon liranın üzerinde. Kapatılması düşünülen bir rafineriye bu kadar yatırım yapılmayacağını takdirlerinize bırakıyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:18 

Batman, Ekonomi
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