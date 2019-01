Maden Kanunu'nda Değişiklik Teklifi Alt Komisyonda

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Alt Komisyonunda, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, benimsenen önergeler doğrultusunda Üst Komisyona sevkine karar verildi.Alt Komisyon, AK Parti Zonguldak Ahmet Çolakoğlu başkanlığında bugünkü ikinci oturumunu gerçekleştirdi. Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin , "Teklif, Maden Kanunu'nu 'Ceza Kanunu'na dönüştürecek içeriktedir. Sektörün bu tekliften son dakikada haberi olmuştur. Sektör, yeni teşvik ve destek beklerken AKP , madencilere kriz fırsatçılığı ile yaklaşıyor. Teklifin geri çekilmesini ve sektörle görüşülerek yeniden hazırlanmasını öneriyoruz." şeklinde konuştu. İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu , sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yeni bir kanun hazırlanmasına yönelik talepte bulunduklarını anımsatarak, bu teklifin geri çekilerek sektörün tüm paydaşlarınını katılımıyla yeni bir kanun hazırlanmasını istediklerini belirtti. Teklifin, "Milli menfaatlere uygun olarak" ibaresinin eklenmesine yönelik 4. maddesinin doğru olmadığını savunan Kenanoğlu, TBMM'nin tüm düzenlemelerinin bu doğrultuda yapıldığını, bu nedenle bu maddenin teklif metninden çıkarılmasını talep etti. Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, teklifin özellikle Maden Kanunu'na ilişkin maddelerinin geri çekilmesini istedi. Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, maden ihracatının 2018 yılında 2017'ye göre düşüş gösterdiğini, ihracatın tekrar artırılması gerektiğini söyledi. Teklifin bir an önce yasalaşması gerektiğini belirten Başkan, bu şekilde sektöre katkı sağlanacağını ifade etti.AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, hedeflerinin en iyi kanunları yürürlüğe sokmak olduğuna işaret etti. Maden Kanunu'nun günün şartlarına uygun olarak her dönemde yenilenebildiğini anımsatan Tin, "Bugün de günün şartlarına uygun düzenlemeleri yapmak doğrudur. Yeni bir kanun çıkarılması da mümkün. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de görüşlerini ortaya koydu. Demokrasinin gereği de yerine gelmiş oldu. İstişarede de bulunduk." diye konuştu.AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş , teklifle maden sektöründe ciddi bir yapılanmaya gidilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Düzenlemenin maden rezervlerinin doğru kullanılmasının da sağlamaya yönelik olduğuna işaret eden Köktaş, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik tedbirlerin LPG sektörü için kullanılmasının bu sektörü mağdur ettiğini dile getirdi."EÜAŞ'ın kömür ithalatı yapması söz konusu değil"Komisyonda daha sonra teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.CHP'li Şevkin, teklifin 3'üncü maddesiyle Elektrik Üretim AŞ 'nin (EÜAŞ) kömür ithalatı yapmasına yönelik yasal altyapı hazırlandığını ileri sürdü. Teklif sahiplerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu , Şevkin'in eleştirisini yanıtlarken, EÜAŞ'ın kömür ithalatı yapmasının söz konusu olmadığını, teklifle EÜAŞ'ın yeni santralinde kullanmak üzere kazan tedariki için yasal altyapı oluşturulduğunu anlattı.CHP'li Şevkin, birçok sivil toplum örgütünün bu yasanın geri çekilmesi için görüş bildirdiğini ancak maddelerinin görüşülmesine geçilen alt komisyonda hiçbir temsilcinin görüşünün alınmadığını söyledi.HDP'li Kenanoğlu da sivil toplum örgütlerinin maddeler üzerinde görüşlerinin alınmadığını savundu.Başkan Çolakoğlu, her maddede bir değişiklik yapılması şartı bulunmadığını, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda gerekli görülen noktalarda değişiklik yapıldığını belirtti.AK Parti'li Şatıroğlu, teklifin Meclis Başkanlığına sunumundan bu yana sektör görüşlerinin alındığını ve teklif üzerinde değişiklikler yapıldığını kaydetti."Pompa fiyatlarına yansıyacak bir şey değil"Alt komisyonda verilen önergeyle teklifin 8. maddesinde yer alan "Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya düzenlemeye aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde uygulanacak idari para cezası tutarının" 30 bin liradan yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 46 bin 579 liraya yükseltilmesi, aynı maddenin " Söz konusu ihlalin ilk tespit tarihinden itibaren 5 yıl içinde 2 kez tekrarı halinde ruhsatın iptal edilmesini" öngören fıkrasının ise "3 yıl içinde 3 kez tekrarı halinde" şeklinde benimsendi.Teklifin 9. maddesinde "Altın, gümüş ve platin madenleri için yüzde 25 olarak öngörülen devlet hakkı oranı"nın yüzde 40'a yükseltilmesi öngörüldü.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız , teklifin 31'inci maddesinde yer alan "26 API gravitesi altındaki petroller için yakın coğrafyada bulunan ağır petrolleri tarif etmekte kullanılan Arap Heavy petrolünün, hem her zaman ulaşılabilir olması hem de fiyat dalgalanmalarında daha dengeli davranması sebebiyle 'Ras Gharib' yerine Petrol Piyasası Kanunu kapsamına alınmasına" yönelik düzenleme hakkında açıklamada bulundu.Bu maddeyle sürecin normalleşmesinin sağlandığını vurgulayan Cansız, "Bu konudaki uygulama yerli üreticimizin aleyhineydi. Uluslararası pratiğin ülkemizde mümkün kılınması için bu düzenleme getiriliyor. 31'inci maddedeki değişiklikle normalleşme sağlanıyor." ifadesini kullandı.EPDK adına açıklama yapan Ahmet Özkaya, TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu'nun bu maddeye yönelik eleştirilerini anımsatarak, "Çok az bir maliyet artışına neden olacak bu düzenleme. Aslında pompa fiyatlarına yansıyacak bir şey değil. TÜPRAŞ'ın maliyetlerine bakılarak belirlenmiyor fiyatlar." dedi.Komisyonda lisansa tabi faaliyetlerin lisans alınmaksızın yapılması, eşit durumdaki alıcılara (kategorilere), eşit hak ve yükümlülük tanıma, farklı şartlar uygulamama hükmünün ihlal edilmesi, sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi durumlarında, otogaz bayilik faaliyetinde bulunanlar dışındaki sorumlulara uygulanacak üst ceza tutarının da 2 milyon 200 bin liradan 5 milyon 500 bin liraya kadar yükseltilmesi benimsendi.İhdas önerileriÖte yandan kanun teklifine bazı maddelerin eklenmesi de önerildi.Buna göre, Enerji Verimliliği Kanununu kapsamında şirketlere tanınan yetki süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.Ayrıca verimlilik artırıcı proje destekleri için belirlenen 1 milyon lira tutarındaki proje bedeli limiti, Cumhurbaşkanınca en fazla 5 katına kadar, yüzde 20 olarak belirlenen destek oranı ise Cumhurbaşkanı tarafından en fazla 2 katına kadar artırılabilecek.Alt Komisyon, teklifin, benimsenen önergeler doğrultusunda Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna sevkine karar verdi.