Son Dakika Haberleri: Maden Kanunu'nda Değişiklik Teklifi Komisyonda Kabul Edildi

Maden Kanunu'nda Değişiklik Teklifi Komisyonda Kabul Edildi

42 dakika önce

Maden Kanunu ile İlgili Değişiklik Öngören Kanun Teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Maden Kanunu'nda Değişiklik Teklifi Komisyonda Kabul Edildi, System.String[]
Maden Kanunu ile İlgili Değişiklik Öngören Kanun Teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Kanun teklifine göre, Maden Tetkik Arama'nın yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirketlerin arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetinde de bulunmasına imkan tanınıyor. Kamu gelirleri olan ruhsat bedeli ve devlet hakkı statüleri düzenleniyor.

Maden ruhsat sahalarında, maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki geçici tesisler dışındaki faaliyetler ve/veya tesisler için bakanlığın izni olmaksızın hiçbir şekilde işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenemeyecek.

Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya düzenlemeye aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde 30 bin TL tutarında idari para cezası uygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri durdurulacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:33 Kaynak: İHA

Maden Tetkik Arama, Politika
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