Maden Kanunu'nun 1. bölümündeki 10 madde kabul edildi
17 dakika önce
Maden Kanunu'nda değişiklik yapan teklifin birinci bölümünde yer alan ilk 10 maddesi kabul edildi.
Maden
Kanunu'nda değişiklik yapan teklifin birinci bölümünde yer alan ilk 10 maddesi kabul edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:00
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