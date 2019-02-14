Maden Kanunu teklifi yasalaştı
53 dakika önce
Maden Kanunu ile bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Maden
Kanunu ile bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:25
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