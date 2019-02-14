Son Dakika Haberleri: Maden Kanunu teklifi yasalaştı

Maden Kanunu teklifi yasalaştı

53 dakika önce

Maden Kanunu ile bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Maden Kanunu teklifi yasalaştı, System.String[]
Maden Kanunu ile bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:25 

Maden, Ekonomi
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