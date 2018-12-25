"Maden kanunu yerli firmaları zorlar"
1 saat önce
Sektör temsilcileri "maden kanunu"nun yasalaşması durumunda yerli ve küçük ölçekli firmaların pazara girmesinin zorlaşacağını söyledi.
Sektör temsilcileri "maden kanunu"nun yasalaşması durumunda yerli ve küçük ölçekli firmaların pazara girmesinin zorlaşacağını söyledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:43
Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi
İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi
Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı
Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı