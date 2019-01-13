Son Dakika Haberleri: Maden Kazasında Hayatını Kaybeden İşçinin Kimliği Belli Oldu

Maden Kazasında Hayatını Kaybeden İşçinin Kimliği Belli Oldu

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde özel sektöre ait maden ocağında bugün meydana gelen ve 1 işçinin öldüğü 1 işçinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden işçinin 3 çocuk babası Emin Karaçam olduğu öğrenildi.

Maden Kazasında Hayatını Kaybeden İşçinin Kimliği Belli Oldu, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde özel sektöre ait maden ocağında bugün meydana gelen ve 1 işçinin öldüğü 1 işçinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden işçinin 3 çocuk babası Emin Karaçam olduğu öğrenildi.

Kaza, Soma ilçesine bağlı Cenkyeri bölgesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait yer altı maden ocağında gündüz vardiyasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kazada yaralanan 2 işçiden üç çocuk babası Emin Karaçam kaldırıldığı Soma ilçe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ayağı kırılan R.C. isimli maden işçisinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın meydana geldiği şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin Eynez Bölgesi'nde faaliyet gösteren yeraltı kömür ocağında 13.01.2019 tarihinde meydana gelen elim kazada çalışma arkadaşımız Emin Karaçam hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır dileriz. Hepimizin başı sağ olsun. Şirketimiz ailesinin ve sevenlerinin yanında olacaktır. Yaşanan elim kaza neticesi olay adli mercilere intikal etmiş olup soruşturma devam etmektedir. Ayrıca şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından da çok yönlü ve detaylı bir şekilde inceleme yapılmaktadır." - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:42 Kaynak: İHA

Soma, İşçi, Karaçam, 3. Sayfa
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