Son Dakika Haberleri: Maden kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Maden kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Maden kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

Bursa'nın Harmancık ilçesinde bir madende çalışan işçi gece yarısı maden kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.

Maden kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Bursa'nın Harmancık ilçesinde bir madende çalışan işçi gece yarısı maden kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Harmancık Maden bölgesinde meydana gelen olayda, 46 yaşındaki Yaşar Çeker isimli işçi, gece saat 01.00 sıralarında çalıştığı sırada maden kuyusuna düşerek ağır yaralandı. Maden çalışanları tarafından kuyudan çıkarılan Çeker, olay yerine gelen ambulansla Harmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edilen talihsiz işçi, Orhaneli yakınlarında fenalaşınca hemen Orhaneli Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Çeker hayatını kaybetti.


Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken işçi Yaşar Çeker'in Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Hindikler Mahallesi'nden olduğu ve cenazesinin Hindikler Mahallesi'nde ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi. - BURSA

Harmancık, Bursa, Maden, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:36 Kaynak: İHA
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