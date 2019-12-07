Son Dakika Haberleri: Maden kuyusunda asansör boşluğuna düşen işçi öldü
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Maden kuyusunda asansör boşluğuna düşen işçi öldü

6 saat önce

BURSA'nın Harmancık ilçesinde yer altındaki krom madeninde çalışan Yaşar Cekel (50), maden kuyusundaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Maden kuyusunda asansör boşluğuna düşen işçi öldü, System.String[]

BURSA'nın Harmancık ilçesinde yer altındaki krom madeninde çalışan Yaşar Cekel (50), maden kuyusundaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Harmancık ilçesinde bulunan Kısmet ocağında gece saatlerinde meydana geldi. Gece vardiyasına giren işçilerden Yaşar Cekel, yerin 40 metre altında bulunan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Yaralıyı, düştüğü yerden çalışma arkadaşları çıkardı. İhbar üzerine  gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne götürülen Cekel, tüm müdahalelere rağmen yolda yaşamını yitirdi. Yaşar Cekel'in cenazesi, otopsinin ardından memleketi Manisa'ya gönderildi.


Harmancık, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:06 Kaynak: DHA
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