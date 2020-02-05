Maden mühendisi gibi davranıp, 14 yıldır aranan hükümlüyü yakaladılar - Son Dakika

DENİZLİ'de, 'gasp' suçundan 14 yıldır aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Yusuf S. (50), kömür ocağında, maden mühendisi gibi davranan polisler tarafından sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2006 yılından bu yana 'silahlı gasp' suçundan aranan Yusuf S.'nin, Acıpayam ilçesindeki kömür ocağında saklandığını tespit etti. Daha önce başka suçluyu yakalamak için mevsimlik işçi gibi tarlalarda çalışan JASAT, bu kez de Yusuf S.'yi yakalamak için maden mühendisi gibi davrandı. Başlarına baret takıp, sarı yelek giyen ekipler, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nden (MTA) geldiklerini söyleyip, dikkat çekmemek için bölgede birkaç madende denetleme yaptı. Yusuf S.'nin saklandığı, Kelekçi Mahallesi'ndeki kömür ocağına giden ekipler, MTA'dan geldiklerini ve denetim yapacaklarını söyledi. Ekipler, madende gördüğü, üzerinden sahte kimlik çıkan Yusuf S.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Yusuf S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.