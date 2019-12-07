Son Dakika Haberleri: Maden Mühendisleri Odasından emekçilere ödül
Son Dakika Güncel Maden Mühendisleri Odasından emekçilere ödül - Son Dakika

Maden Mühendisleri Odasından emekçilere ödül

6 saat önce

Maden Mühendisleri Odasınca (TMMOB), "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde meslekte 40, 50 ve 60 yılını dolduran maden mühendislerine minyatür madenci heykeli takdim edildi.

Maden Mühendisleri Odasından emekçilere ödül, System.String[]

Maden Mühendisleri Odasınca (TMMOB), "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde meslekte 40, 50 ve 60 yılını dolduran maden mühendislerine minyatür madenci heykeli takdim edildi.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, yüzyıllık bir dünya geleneği olan "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla ülke düzeyinde bir araya gelindiğini belirtti.

Yüksel, "Madenciliğimize yıllarca hizmet veren meslektaşlarımızın, tüm maden mühendislerinin ve madencilerimizin Dünya Madenciler Günü'nü kutluyor ve mesleğimize yeni başlayan genç meslektaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyoruz." dedi.

Etkinlikte 40, 50 ve 60'ıncı yılını dolduran maden mühendislerine baston ve minyatür madenci heykeli takdim edildi.

Programa, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, maden mühendisleri ve öğrenciler katıldı.

Dünya Madenciler Günü, Aralık, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenomen yarışmacı Yasin Obuz, MasterChef'e veda etti
Yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı Konutta KDV ve tapu harcı indirimleri 31 Aralık'ta sona erecek PSG'den Galatasaray maçı öncesi skandal bilet uygulaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 05:01:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maden Mühendisleri Odasından emekçilere ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]