MADEN OCAĞI PATLAMASI SONRASI AKRABA VE KOMŞULARINI ARIYORLAR

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında dün gece meydana gelen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, işçilerin yakınları ve akrabaları bölgede bekleyişini sürdürüyor. Akrabaları ve komşularına ulaşamayan Yıldız çifti, maden sahasında yakınlarını aradı. Ayşe Yıldız, "Acı çok büyük. Bizim komşularımız vardı. Okan Akgül, Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım bunlar bizim komşularımız ve akrabalarımız. Bir haber alamadık. Daha çıkmadıklarını söylüyorlar. Şimdi bulamıyoruz onları ve bir haber alamadık. Ne oldu bilmiyoruz" dedi.

Hasan Yıldız ise "Gençlerimiz gitti. Hep de genç delikanlılar. Bir tanesinin çocukları ikizmiş. Bir tanesinin eşi 5-6 aylık hamileymiş" diye konuştu.

HASTANE ÖNÜNDE UMUTLU BEKLEYİŞ

Yaralanan maden işçileri Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yakınlarına ulaşma umuduyla hastane önüne gelenler için Kızılay ve AFAD çadırları kuruldu. Yakınlarını başta bulamayanlar bazı vatandaşlar, yaralanan bazı işçilerin İstanbul'a sevk edildiğini öğrenince rahat nefes aldı. Bir kadın ise yoğun bakımda tedavi gören eşinin çizmesiyle, hastane önünde üzüntü içerisinde bekledi. Acı haberin ulaştığı kimi madenci yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

YARDIM İÇİN GELDİ, YEĞENİNİ ÖĞRENDİ

Hastaneye madenci yakınlarına yardım etmek için geldiğinde yeğeninin de patlama esnasında ocakta olduğunu öğrenen Kamil Baykal, "Madenci kardeşlerimin acısına dayanamadım buraya geldim. Yeğenimin hastanede olduğunu burada öğrendim. Onu İstanbul'a göndermişler. Sevinçli haber aldık Allah'a çok şükür" dedi.

20 YIL ÇALIŞIP EMEKLİ OLDU, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hastane önünde hastasını beklerken patlamanın yaşandığı öğrenen emekli maden işçisi Hasan Çetin, "Allah herkese şifalar versin, sabır versin. Yapacak bir şey yok. Ben de oradan emekliyim. 20 sene çalıştım orada. Hiçbir şey hissetmemek mümkün değil. Oraya girdiğin zaman çıkma garantin yok. Cenab-ı Allah korursa taş arasında kalırsın bir şey olmaz. Allah herkesin ailesine sabır versin" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU-Murat KÜÇÜK-Ayhan ACAR-Ali Sencer ARSLAN-Cüneyt ÖZFİDAN/AMASRA (Bartın), (DHA)