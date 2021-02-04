Maden ocağında dinamit patladı, 3 işçi yaralandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Suçatı Yaylası mevkiinde bulunan bir maden ocağında dinamit patlaması sonucu, madende çalışan Erdoğan S. (45), Mikail B. (31) ve Ahmet H. (45) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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