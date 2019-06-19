Maden ocağında elektrik akımına kapılan kişi öldü
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Zonguldak'ta, ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:59 Kaynak: AA
'ta, ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Eser
(28), Dilaver Mahallesi'nde kaçak olarak işletildiği iddia edilen kömür ocağında henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.
Arkadaşları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Eser, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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