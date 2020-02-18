Maden ocağında fenalaşan işçi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maden ocağında fenalaşan işçi öldü - Son Dakika

Maden ocağında fenalaşan işçi öldü

7 saat önce

ZONGULDAK'ta özel bir maden ocağında üretim sırasında fenalaşan işçi Recep Bilgin, yaşamını yitirdi.

Maden ocağında fenalaşan işçi öldü, System.String[]

ZONGULDAK'ta özel bir maden ocağında üretim sırasında fenalaşan işçi Recep Bilgin, yaşamını yitirdi. Bilgin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gelik beldesindeki özel firmaya ait maden ocağında bu sabah üretim sırasında işçilerden Recep Bilgin fenalaştı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Recep Bilgin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilgin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilgin'in ölümü üzerine soruşturma başlattı. Bilgin'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.


Recep Bilgin, Zonguldak, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü ile mücadelede önemli isim hayatını kaybetti
Katil zanlısı koca: Eşim kendini öldürdü Birlikte basıldığı kadının eşini bıçaklayan Suriyeli sanığa 10 yıl hapis cezası verildi Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:19:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maden ocağında fenalaşan işçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]