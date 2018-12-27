Maden Ocağında Gazdan Etkilenerek Ölen İşçi Defnedildi

Zonguldak
'ın Kilimli
ilçesinde, özel maden ocağında açığa çıkan gazdan etkilenerek hayatını kaybeden maden işçisinin cenazesi, toprağa verildi.
Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy
köyünde özel bir maden ocağında açığa çıkan metan gazından etkilenerek yaşamını yitiren Satılmış Gücük'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
morgundan alındı.
Gücük'ün cenazesi, Gökçebey
ilçesine bağlı Uzunahmetler köyündeki evinin önüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.
Satılmış Gücük'ün cenazesi, köy camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Gücük'ün yakınlarının yanı sıra Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan
ve mesai arkadaşları katıldı.
Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy köyünde dün, özel bir maden ocağında çalışan Satılmış Gücük, açığa çıkan metan gazından etkilenmiş, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılarak Çaycuma
Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.