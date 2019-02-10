Maden Ocağında Göçen Postanın Altında Kalan İşçi Yaralandı
59 dakika önce
Zonguldak'ta maden ocağında göçen postanın altında kalan işçi yaralandı.
Zonguldak
'ta maden ocağında göçen postanın altında kalan işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Türkiye Taş Kömürleri Kurumu
'na Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında yaşandı. Karadon 1 Nolu Kuyu Derinleştirilmesi ve Sızdırmazlık Barajı için imalat ihalesini alan Chine Coal Engineering Company firmasının eksi 540 kodunda silo desandre dibinde tahkimat ve betonlama çalışması sırasında Çinli firma adına çalışan Yusuf Yalçın
adlı işçi, henüz belirlenemeyen bir sebeple göçen postanın altında kaldı. Beline kadar gömülen işçinin imdadına tahlisiye ekipleri yetişti. Tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kurtarılan işçiye ilk müdahaleyi kurum doktoru yaptı. Müdahalenin ardından kuyu başına çıkartılan işçi, ambulansla Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:06 Kaynak: İHA
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