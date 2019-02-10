Son Dakika Haberleri: Maden Ocağında Göçen Postanın Altında Kalan İşçi Yaralandı

Maden Ocağında Göçen Postanın Altında Kalan İşçi Yaralandı

59 dakika önce

Zonguldak'ta maden ocağında göçen postanın altında kalan işçi yaralandı.

Maden Ocağında Göçen Postanın Altında Kalan İşçi Yaralandı, System.String[]
Zonguldak'ta maden ocağında göçen postanın altında kalan işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'na Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında yaşandı. Karadon 1 Nolu Kuyu Derinleştirilmesi ve Sızdırmazlık Barajı için imalat ihalesini alan Chine Coal Engineering Company firmasının eksi 540 kodunda silo desandre dibinde tahkimat ve betonlama çalışması sırasında Çinli firma adına çalışan Yusuf Yalçın adlı işçi, henüz belirlenemeyen bir sebeple göçen postanın altında kaldı. Beline kadar gömülen işçinin imdadına tahlisiye ekipleri yetişti. Tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kurtarılan işçiye ilk müdahaleyi kurum doktoru yaptı. Müdahalenin ardından kuyu başına çıkartılan işçi, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:06 Kaynak: İHA

Türkiye Taş Kömürleri Kurumu, Zonguldak, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti

Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar Boğaz Turu Yapmak İsteyen Kişi Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 14:05:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maden Ocağında Göçen Postanın Altında Kalan İşçi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]