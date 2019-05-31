Son Dakika Haberleri: Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

18 dakika önce

Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, System.String[]
Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak-Ankara karayolu 10. kilometresinde bir ormanlık alandaki kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana geldi. Göçükte bir işçi mahsur kaldı. Göçük ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, 112 ve jandarma ekipleri işçiyi kurtarma çalışması başlattı. Olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ocağa girerek mahsur kalan maden işçisini kurtarma çalışması yaptı. 4 saat süren çalışmanın ardından maden ocağında göçük altında kalan maden işçisi 31 yaşındaki Erol Maraz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Maraz'ın 3 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Ocaktan çıkartılan maden işçisi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:16 Kaynak: İHA
Maden İş, İşçi, Zonguldak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaçak maden ocağında göçük meydana geldi! Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldüren sanığa iyi hal indirimi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 23:34:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]