Son Dakika Haberleri: Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur (1)

Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur (1)

52 dakika önce

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'ndeki maden ocağında göçük meydana geldi.

Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur (1), System.String[]
ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'ndeki maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri ocağa gönderildi.

Göçük, saat 13.00 sıralarında Gelik beldesindeki kömür ocağında meydana geldi. Maden işçilerinin çalıştığı bölgede, tavan göçmesi nedeniyle göçük oluştu. 1 işçinin göçükte mahsur kaldığı ihbarı üzerine ocak önüne polis, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri yönlendirildi. AFAD Müdürü Ahmet Güngör ihbarın ardından ekiplerin ocağa yönlendirildiğini, ocağa ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

ZONGULDAK,-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:38 Kaynak: DHA

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