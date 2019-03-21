Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur (1)
49 dakika önce
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kömür madeni ocağında göçük meydana geldi.
ZONGULDAK'ın Kilimli
ilçesine bağlı Gelik
beldesindeki kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri ocağa gönderildi.
Gelik beldesindeki kömür ocağında saat 13.00 sıralarında, tavan göçmesi nedeniyle göçük oluştu. 1 işçinin göçükte mahsur kaldığı ihbarı üzerine ocağa polis, AFAD
ve Türkiye Taşkömürü Kurumu
tahlisiye ekipleri yönlendirildi.
AFAD Müdürü Ahmet Güngör
ihbarın ardından ekiplerin hemen ocağa yönlendirildiğini söyledi. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:39 Kaynak: DHA
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