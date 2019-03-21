Son Dakika Haberleri: Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur

Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur

1 saat önce

Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur, System.String[]
Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen bir maden ocağında yaşandı.

Ocakta kömür çıkarma çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. Olay yerine AFAD, 112 ekipleri sevk edildi.

İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:37 Kaynak: İHA

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