Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur
1 saat önce
Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
Zonguldak
'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
Edinilen bilgiye göre olay Kilimli
ilçesine bağlı Gelik
beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen bir maden ocağında yaşandı.
Ocakta kömür çıkarma çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. Olay yerine AFAD
, 112 ekipleri sevk edildi.
İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:37 Kaynak: İHA
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