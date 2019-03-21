Son Dakika Haberleri: Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur (2)- Yeniden

Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur (2)- Yeniden

50 dakika önce

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi.

Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur (2)- Yeniden, System.String[]
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan Soner Tarhan'ı (48) kurtarmak için çalışma başlatıldı.

İhsan Toptan Sokak'taki ruhsatsız maden ocağında, saat 13.00 sıralarında tavan göçmesi sonucu göçük meydana geldi. Bu sırada ocakta kömür üretimi yapan Soner Tarhan, mahsur kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis,  AFAD ve TTK ekipleri sevk edildi. TTK tahlisiye ekibi ocağa girerek, Soner Tarhan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri önlem alırken, olayı haber alıp gelen Soner Tarhan'ın eşi ve çocuğunun da ocak önünde umutlu bekleyişi sürüyor.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:16 Kaynak: DHA

Gelik, Kilimli, Zonguldak, Güncel
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