Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur (4)
1 saat önce
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kömür madeni ocağında göçük meydana geldi.
ZONGULDAK'ın Kilimli
ilçesine bağlı Gelik
beldesindeki kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri ocağa gönderildi.
Gelik beldesindeki kömür ocağında saat 13.00 sıralarında, tavan göçmesi nedeniyle göçük oluştu. 1 işçinin göçükte mahsur kaldığı ihbarı üzerine ocağa polis, AFAD
ve Türkiye Taşkömürü Kurumu
tahlisiye ekipleri yönlendirildi.
AFAD Müdürü Ahmet Güngör
ihbarın ardından ekiplerin hemen ocağa yönlendirildiğini söyledi. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:00 Kaynak: DHA
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