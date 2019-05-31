Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı
1 saat önce
Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında bir işçi mahsur kaldı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:30 Kaynak: İHA
'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında bir işçi mahsur kaldı. İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak- Ankara
karayolu 10. kilometresinde bir ormanlık alandaki kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana geldi. Göçükte bir işçi mahsur kaldı. Göçük ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD
, 112 ve jandarma ekipleri işçiyi kurtarma çalışması başlattı. Jandarma
ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu
(TTK) Tahlisiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
(Onur Altındağ
- Sertaç Özdemir - Barış Doğan
- Ahmet Bilal
Hamzaçebi/İHA)
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