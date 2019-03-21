Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Öldü (3)
1 saat önce
CESEDİ ÇIKARILDIKilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Soner Tarhan'ın cesedi, 3 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı.
CESEDİ ÇIKARILDI
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Soner Tarhan'ın cesedi, 3 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı. Soner Tarhan'ın cesedi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evli ve 3 çocuğu bulunan Soner Tarhan'ın bir süre önce özel ocaktan emekli olduğu öğrenildi. Tarhan'ın bir çocuğuna yazın düğün yapmayı planladığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:20 Kaynak: DHA
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