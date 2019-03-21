Son Dakika Haberleri: Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Öldü (3)

Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Öldü (3)

1 saat önce

CESEDİ ÇIKARILDIKilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Soner Tarhan'ın cesedi, 3 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı.

Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Öldü (3), System.String[]
CESEDİ ÇIKARILDI

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Soner Tarhan'ın cesedi, 3 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı. Soner Tarhan'ın cesedi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuğu bulunan Soner Tarhan'ın bir süre önce özel ocaktan emekli olduğu öğrenildi. Tarhan'ın bir çocuğuna yazın düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:20 Kaynak: DHA

Kilimli, Gelik, Güncel
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