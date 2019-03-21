Son Dakika Haberleri: Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Öldü (4)

Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Öldü (4)

39 dakika önce

OCAK SAHİBİ GÖZALTINDAKilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Soner Tarhan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Öldü (4), System.String[]
OCAK SAHİBİ GÖZALTINDA

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Soner Tarhan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis, ocak sahibi olduğu iddia edilen N.K.'yi gözaltına aldı. N.K. ifadesi alınmak üzere Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:25 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelik, Güncel
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