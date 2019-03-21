Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Öldü (4)
39 dakika önce
OCAK SAHİBİ GÖZALTINDAKilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Soner Tarhan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
OCAK SAHİBİ GÖZALTINDA Kilimli
ilçesine bağlı Gelik
beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Soner Tarhan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı
soruşturma başlattı. Polis
, ocak sahibi olduğu iddia edilen N.K.'yi gözaltına aldı. N.K. ifadesi alınmak üzere Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:25 Kaynak: DHA
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