Maden ocağında göçük: 1 işçi yaralı - Son Dakika
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Maden ocağında göçük: 1 işçi yaralı

01.05.2022 15:52
Maden ocağında göçük: 1 işçi yaralı

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük meydana geldi.

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırat mevkiinde faaliyet gösteren ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi. İddiaya göre maden işçisi Özaydın T.'nin ocakta çalıştığı sırada tavandaki göçme sonucu Özaydın T. göçükte mahsur kaldı. Mesai arkadaşları tarafından göçükten yaralı olarak çıkartılan maden işçisi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan maden işçisinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

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Zonguldak, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maden ocağında göçük: 1 işçi yaralı - Son Dakika


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