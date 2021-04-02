Maden ocağında göçük: 1 ölü - Son Dakika

Maden ocağında göçük: 1 ölü
02.04.2021 11:25
ZONGULDAK'ta özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Naci Şekerci (51), yaşamını yitirdi.
ZONGULDAK'ta özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Naci Şekerci (51), yaşamını yitirdi.
İnağzı Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait maden ocağında sabah saatlerinde kömür üretimi sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Naci Şekerci, göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından çıkarılan Şekerci, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şekerci, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şekerci'nin emekli olduktan sonra maden ocağında çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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