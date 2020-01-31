Maden ocağında göçük; 2 işçi mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maden ocağında göçük; 2 işçi mahsur kaldı - Son Dakika

Maden ocağında göçük; 2 işçi mahsur kaldı

6 saat önce

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi.

Maden ocağında göçük; 2 işçi mahsur kaldı, System.String[]

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi. Meydana gelen olayda 2 işçi mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Bölüm mahallesinde ruhsatsız işletildiği öğrenilen ocakta henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oldu. Meydana gelen olayda Murat O., ve Sebahattin K., isimli maden işçileri ocak içinde mahsur kaldığı öğrenildi. Bölgeye hareket eden Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

(İHA)

Zonguldak, Kilimli, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:45 Kaynak: İHA
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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
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