Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Yaralı

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte, 4 işçi yaralandı.

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte, 4 işçi yaralandı.



TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında öğle saatlerinde göçük meydana geldi. Yerin 500 metre altında üretim yapan maden işçileri, tavan göçmesi sonucu kömür ve taş yığınlarının altında kaldı. Göçükte yaralanan maden işçileri Mücahit Cerrah, İlhan Kahraman, Sezai Koca ve Selahattin Çakır, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.



Yaralı maden işçileri, sağlık ekiplerinin ocak önündeki ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



- Zonguldak

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