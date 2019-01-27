Maden Ocağında Göçük
1 saat önce
Maden ocağında göçükAMASYA(İHA)- Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde göçük meydana geldi.
Maden
ocağında göçük
AMASYA(İHA)- Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde bulunan Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde göçük meydana geldi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre yaralıların olduğu kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:37 Kaynak: İHA
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