Son Dakika Haberleri: Maden Ocağında Göçük

Maden Ocağında Göçük

1 saat önce

Maden ocağında göçükAMASYA(İHA)- Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde göçük meydana geldi.

Maden ocağında göçük

AMASYA(İHA)- Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde göçük meydana geldi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre yaralıların olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:37 Kaynak: İHA

Merzifon, Amasya, Maden, Genel
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