Son Dakika Haberleri: Maden ocağında göçük
Son Dakika Güncel Haber

Maden ocağında göçük

6 dakika önce

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı, mahsur kalan 1 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı, mahsur kalan 1 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Sapça mevkisinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan bir işçi, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahsur kalan diğer maden işçisinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Kurtarma çalışmalarına çevredeki diğer maden ocaklarındaki işçilerin yanı sıra Türkiye Taş Kömürü Kurumuna ait tahlisiye ekibi de katıldı.
Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Maden ocağında göçük
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:28 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak maden ocağında göçük meydana geldi! Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor İmamoğlu, cami çıkışı bir vatandaşın protestosu ile karşılaştı: Hangi yüzle destekliyorsunuz? Marmaray'da seferler gecikmeli olarak yapılıyor Bakan Akar'dan İdlib'le ilgili açıklama: Oradaki sorumluluğumuz neyse onu yapıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 20:34:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maden ocağında göçük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]