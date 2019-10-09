Son Dakika Haberleri: Maden ocağında göçük - ZONGULDAK
Son Dakika Güncel Maden ocağında göçük - ZONGULDAK

Maden ocağında göçük - ZONGULDAK

1 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Maden işçisi Erol Akçaoğlu göçük altında kaldı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışmalarında yaklaşık 2 saat sonra Akçaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Maden ocağında göçük - ZONGULDAK

Zonguldak, Kilimli, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump yorumu: Baskılar yüzünden tweet atıyor
Suriye'de YPG'li teröristlerin sivil kıyafet oyunu kameraya yansıdı Milli Savunma Bakanlığı harekatın bilançosunu açıkladı: 181 hedefi ateş altına alındı ABD'li senatörlerden skandal yaptırım listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi de var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 01:04:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maden ocağında göçük - ZONGULDAK
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]