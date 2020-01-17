Maden ocağında hafriyat kamyonun devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Maden ocağında hafriyat kamyonun devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Maden ocağında hafriyat kamyonun devrildi: 1 yaralı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Maden ocağında hafriyat kamyonun devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yörücek Mahallesi mevki'inde faaliyet gösteren bir maden ocağında S.A. (40) yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Kazada yaralanan kamyon şoförü S.A. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
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