Maden ocağında hafriyat kamyonun devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Maden ocağında hafriyat kamyonun devrildi: 1 yaralı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yörücek Mahallesi mevki'inde faaliyet gösteren bir maden ocağında S.A. (40) yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan kamyon şoförü S.A. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
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