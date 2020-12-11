Maden ocağında hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Maden ocağında hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
11.12.2020 13:16
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde bir maden ocağından hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde bir maden ocağından hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.
Ayvacık ilçesine bağlı İlyasfakı köyünde, 7 Aralık günü, 6 pano, 1 elektrik trafosu ve 1700 metre bakır kablo çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, hırsızlık olayının faillerinin A.K. ve S.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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