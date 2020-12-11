Maden ocağında hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Maden ocağında hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde bir maden ocağından hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde bir maden ocağından hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Ayvacık ilçesine bağlı İlyasfakı köyünde, 7 Aralık günü, 6 pano, 1 elektrik trafosu ve 1700 metre bakır kablo çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, hırsızlık olayının faillerinin A.K. ve S.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



Son Dakika

Inter Miami'nin sahibi David Beckham, G.Saraylı Falcao'dan vazgeçmiyor

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok

Çatıdan atlayarak canına kıymıştı! Vücudunda 25 bıçak izi tespit edilince eşi ve kayınbiraderi tutuklandı

Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş

Samsun'da sır intihar! Bir elinde "İş, aş" diğer elinde "Haydar Baş" yazıyordu

Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti

Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım paketini imzalamasının ardından dolar 8 liranın üzerine çıktı

Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü