Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı - Son Dakika
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Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı

14.04.2022 13:40

Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı Zonguldak'ta özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iş kazası öğlen saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana geldi. Yaşanan iş kazasında 33 yaşındaki Ergin Ç. isimli maden işçisi yaralandı.

Mesai arkadaşlarının yardımına koştuğu işçi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı - Son Dakika
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