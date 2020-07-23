Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında Fatih Kafkas isimli maden işçisi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre iş kazası Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi'ne bağlı maden ocağında 00.00-08.00 vardiyasında meydana geldi. İki çocuk babası 29 yaşındaki maden işçisi Fatih Kafkas, kömür üretimi sırasında tavandan meydana gelen taş düşmesi sonucu başından ağır yaralandı. Mesai arkadaşları ve işyeri hekimi tarafından yerüstüne çıkartılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fatih Kafkas'ın geçen yıl gerçekleştirilen bin işçi alımında kura ile işbaşı yaptığı öğrenildi. - ZONGULDAK