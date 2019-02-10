Maden Ocağında İş Kazası: 1 Yaralı
42 dakika önce
Zonguldak'ta TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.
Zonguldak
'ta TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, iş kazası sabah saatlerinde TTK Karadon Müessese Müdürlüğünde kuyu bakım ve genişletme çalışmaları sırasında yaşandı. Çinli firma adına çalışan bir Türk işçi meydana gelen iş kazasında yaralandı. - ZONGULDAK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:50 Kaynak: İHA
İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada
Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti
Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar
Boğaz Turu Yapmak İsteyen Kişi Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti