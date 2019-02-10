Son Dakika Haberleri: Maden Ocağında İş Kazası: 1 Yaralı

Maden Ocağında İş Kazası: 1 Yaralı

42 dakika önce

Zonguldak'ta TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Maden Ocağında İş Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Zonguldak'ta TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iş kazası sabah saatlerinde TTK Karadon Müessese Müdürlüğünde kuyu bakım ve genişletme çalışmaları sırasında yaşandı. Çinli firma adına çalışan bir Türk işçi meydana gelen iş kazasında yaralandı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:50 Kaynak: İHA

İşçi, Zonguldak, Türk Tarih Kurumu, 3. Sayfa
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