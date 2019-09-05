Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
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ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda(TTK) meydana gelen iş kazasında Erdinç Aysan (40) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:23 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu
'nda(TTK) meydana gelen iş kazasında Erdinç Aysan (40) yaralandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik
İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana geldi. İşçilerden Erdinç Aysan, yerin 460 metre altında kömür üretimi sırasında düşen kaya parçasıyla başından yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Erdinç Aysan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Zonguldak Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Erdinç Aysan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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