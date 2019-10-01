Son Dakika Haberleri: Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli ilçesinde bulunan TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan Uğur Demirer, tavandan düşen kaya parçaları nedeniyle yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılarak sağlık ekiplerince sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Demirer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kömür üretimi sırasında meydana gelen iş kazasında bir işçinin yaralandığını belirterek, "Üzücü bir kaza. Madenci kardeşlerimize geçmiş olsun temennisinde bulunuyoruz." dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komedyen Atalay Demirci'ye 15 yıl hapis istemi
Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, ünlü oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı 20 bin yaya geçidinde 200 bin polis yarın yaya nöbeti tutacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:46:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]