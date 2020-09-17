Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre olay, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı 1. Nolu kuyuda yaşandı. Özgür Demir isimli maden işçisi maden ocağında meydana gelen iş kazasında kolundan yaralandı. Kuyu başına çıkartılan işçiye ilk müdahalenin ardından olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak 'ın Kozlu ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı