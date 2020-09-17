Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı 1. Nolu kuyuda yaşandı. Özgür Demir isimli maden işçisi maden ocağında meydana gelen iş kazasında kolundan yaralandı. Kuyu başına çıkartılan işçiye ilk müdahalenin ardından olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 19:55 - Kaynak: İHA
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