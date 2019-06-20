Son Dakika Haberleri: Maden ocağında işçinin ölümüne ilişkin tutuklama
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Maden ocağında işçinin ölümüne ilişkin tutuklama

36 dakika önce

Zonguldak'ta, ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında bir işçinin ölümü olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Maden ocağında işçinin ölümüne ilişkin tutuklama, System.String[]
Zonguldak'ta, ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında bir işçinin ölümü olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Dilaver Mahallesi'nde kaçak olarak işletildiği iddia edilen kömür ocağında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Mustafa Eser'in (28) ölümüyle ilgili polis ekipleri, E.D. ve T.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kişi, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.
Dün, Mustafa Eser, Dilaver Mahallesi'nde kaçak olarak işletildiği iddia edilen kömür ocağında henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılmış, arkadaşları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Eser, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:30 Kaynak: AA
Zonguldak, İşçi, Güncel
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