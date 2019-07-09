Maden ocağında kamyon kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Maden ocağında kamyon kazası: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında kontrolden çıkan kamyonun 5 metre yüksekten düşmesi sonucu şoförü yaralandı.
Maden
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:36 Kaynak: İHA
ocağında kamyon kazası: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesindeki bir maden ocağında kontrolden çıkan kamyonun 5 metre yüksekten düşmesi sonucu şoförü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçe kırsalındaki bir maden ocağında kontrolden çıkan Gürcan T. yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkarak, yaklaşık 5 metre yüksekten zemine düştü.
Kaza sonrası yaralanan kamyon şoförü G.T., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yamaç paraşütüyle uçarken tulum çaldı
Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü
Kan donduran taksici dehşetini mahkemede anlattı: Beni ona verme tecavüz edecek
Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı