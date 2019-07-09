Son Dakika Haberleri: Maden ocağında kamyon kazası: 1 yaralı
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Maden ocağında kamyon kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında kontrolden çıkan kamyonun 5 metre yüksekten düşmesi sonucu şoförü yaralandı.

Maden ocağında kamyon kazası: 1 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında kontrolden çıkan kamyonun 5 metre yüksekten düşmesi sonucu şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe kırsalındaki bir maden ocağında kontrolden çıkan Gürcan T. (54) yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkarak, yaklaşık 5 metre yüksekten zemine düştü.

Kaza sonrası yaralanan kamyon şoförü G.T., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:36 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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