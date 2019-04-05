Son Dakika Haberleri: Maden Ocağında Kaza: 1 Yaralı

Maden Ocağında Kaza: 1 Yaralı

44 dakika önce

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen iş kazasında, 1 işçi yaralandı.

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen iş kazasında, 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan Recep Orhan (33), nakliyat sırasında dengesini kaybederek düştü.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Orhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Zonguldak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Orhan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orhan'ın nakliyat sırasında dengesini kaybederek düştüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:03 Kaynak: AA

Zonguldak, Maden, Güncel
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