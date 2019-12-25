Maden ocağında metan gazı patlaması - Son Dakika

Maden ocağında metan gazı patlaması
6 saat önce
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında metan gazı patlaması meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:02 Kaynak: AA
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında metan gazı patlaması meydana geldi.
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