Maden ocağında metan gazı patlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maden ocağında metan gazı patlaması - Son Dakika

Maden ocağında metan gazı patlaması

6 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında metan gazı patlaması meydana geldi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında metan gazı patlaması meydana geldi.

Maden ocağında metan gazı patlaması

Zonguldak, Kilimli, Gelik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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